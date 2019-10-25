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Hakkari'de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:37 | Son Güncelleme

Hakkari'de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova ilçesi Yoncalık köyü kırsalında dün yürütülen arama faaliyeti sırasında, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, olay yerinde güvenlik güçlerince imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Terörle Mücadele Yüksekova

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