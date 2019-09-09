HABER

Hakkari’de teröristlerden EYP tuzağı: 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 09:48 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.  Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin, derhal hastaneye sevk edildiği, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin, derhal hastaneye sevk edildiği, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Bakan Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajını yayımladı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın fotoğrafının yer aldığı mesajda Bakan Akar, şu ifadelere yer verdi:
"Silah arkadaşımız, 09 Eylül 2019 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başssağlığı ve sabır dilerim."

ANKARA/DHA

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu
Minik eller dar gelirli öğrenciler için stant kurduMinik eller dar gelirli öğrenciler için stant kurdu
İzmir Fuarı'nda geri dönüşüm enstrümanlarına ilgiİzmir Fuarı'nda geri dönüşüm enstrümanlarına ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

F.Bahçe'den kötü prova

F.Bahçe'den kötü prova

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu! Yakalandılar

Suçüstü yakalandı, her şeyi itiraf etti!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeniden yapılanma!

Bakan Soylu onayladı! Emniyet'te yapılanma

Günlük burç yorumları 9 Eylül Pazartesi - Ay, Oğlak burcu ile pozitif açılara giriyor

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor!

Son dakika! Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı (İstanbul yol durumu)

Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.