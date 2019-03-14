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Hakkari'de teröristlere ait 8 sığınak ve mevzi imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 8 sığınak ve mevzi kullanılamaz hale getirildi, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 8 sığınak ve mevzi kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yüksekova ilçesinin Sarıkaya ve Yediveren köyleri kırsalında dün operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon neticesinde 8 sığınak ve mevzi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Aynı operasyon kapsamında uygulanan yol kontrol faaliyetinde ise Türkiye topraklarına yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 3'ü İran, 5'i Sierra Leone uyruklu 8 kişi yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Hakkari kontrol noktası operasyon terör örgütü pkk yabancı uyruk

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