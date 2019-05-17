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Hakkari'de teröristlere ait sığınak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerince bir haftada 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Hakkari'nin Alandüz bölgesi ile Çukurca'daki operasyonlarda tonlarca gıda malzemesi, silah ve mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hakkari'deki operasyonlarında teröristlere ait tonlarca gıda malzemesi ile silah ve mühimmat bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, son bir haftada 9 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK'lı teröristlere ait bir sığınak tespit edildi.

Terör örgütü PKK'ya ait sığınakta, 50 çuval un, 50 çuval şeker, 2 çuval mercimek, 2 çuval fasulye, 15 poşet tuz, 2016 tarihli 15 barbunya konservesi, kullanılmamış durumda dörtlü ocak seti, birer çaydanlık ve boş tüp ele geçirildi.

Çukurca'da devam eden operasyonlarda ise bir tamburalı 6'lı bombaatar, 2 G-3 piyade tüfeği, bir AK-47 kalaşnikof tüfek, 2 el bombası ile 3 terörist elbisesi bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Alandüz Çukurca Hakkari Türk Silahlı Kuvvetleri

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