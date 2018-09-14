HABER

Hakkari'de terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda roketatar mermisi, el bombaları ve çok miktarda mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Timlerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda il merkezine bağlı Oğul köyü Fak Tepe kırsal alanında arama tarama faaliyetinin icra edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Aramada 13 RPG-7 roketatar mermisi ve sevk fişeği, 17 el bombası, 210 adet bixi mermisi ve 120 adet AK-47 kalaşnikof mermisi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz
Köroğlu Festivali'nde Necati Şaşmaz izdihamıKöroğlu Festivali'nde Necati Şaşmaz izdihamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari operasyon terör

En Çok Okunan Haberler

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.