Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yük hayvanı üzerinde 42 bin 525 av fişeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "16 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında ilimiz Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Cemekürk mezrası Türkiye-Irak sınır hattında tespit edilen yük hayvanı üzerinde, Türkiye topraklarından Irak topraklarına yasa dışı yollardan geçirilmek üzere torbalandığı değerlendirilen 42 bin 525 adet av fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor?
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Ermenistan askerleri, Türkiye'de denetim yapacak
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını
Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı
Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı
Gergin bekleyiş başladı! İki ülke arasındaki 'dostluk anlaşması' sonlandırıldı
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum