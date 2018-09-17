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Hakkari'de terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 20:05 | Son Güncelleme

Irak sınırında yük hayvanı üzerinde 42 bin 525 av fişeği ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yük hayvanı üzerinde 42 bin 525 av fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "16 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında ilimiz Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Cemekürk mezrası Türkiye-Irak sınır hattında tespit edilen yük hayvanı üzerinde, Türkiye topraklarından Irak topraklarına yasa dışı yollardan geçirilmek üzere torbalandığı değerlendirilen 42 bin 525 adet av fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
av fişeği Hakkari terör operasyonu

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