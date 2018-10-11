Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında, bir şüphelinin kaçarken yük hayvanının üzerinden attığı bin 250 fişek bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"10 Ekim'de Hacıbey Mahallesi Samanlı mezrası Türkiye-Irak sınır hattında icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında, Türkiye topraklarından Irak topraklarına geçmeye çalışan bir şahıs ve bir yük hayvanı tespit edilmiştir. Yük hayvanının üzerinde bulunan malzemeleri yere atan şüpheli şahıs, arazinin engebeli olmasından faydalanarak kaçmıştır. Arazide yapılan aramada yük hayvanından atılan bin 250 av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Valilikten yapılan başka bir açıklamada da 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü Türkiye-Irak sınır hattında icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında, tespit edilen sahipsiz 2 yük hayvanının üzerinde 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği kaydedildi.
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