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Hakkari'de terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 18:58 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''10 Kasım günü ilimiz Yüksekova ilçe merkezinde bulunan bir iş yerine ait depoda yapılan aramada, 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara,
650 litre gümrük kaçağı mazot,
mazot pompası,
3 huni ve 500 litrelik plastik bidon ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Terörle Mücadele Yüksekova

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