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Hakkari'de terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

Derecik ilçesinde 145 tabanca mekanizması, 645 şarjör ve 450 av tüfeği fişeği ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde 145 tabanca mekanizması, 645 şarjör ve 450 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 34. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 Temmuz günü ilimiz Derecik ilçesi Samanlı köyü Cemekürk mezrasında icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında tespit edilen bir şahıs, yanında bulunan yük hayvanı üzerindeki malzemeleri atarak bölgeden uzaklaşmıştır.

Malzemeler üzerinde yapılan incelemede 145 tabanca mekanizması, 645 tabanca şarjörü, 450 av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Derecik Hakkari Terörle Mücadele

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