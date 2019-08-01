Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Zeynep Deresi mevkisinde yürütülen arama tarama çalışmalarında, G-3 piyade tüfeği, bu silaha ait 11 şarjör ve 130 fişek, 184 BKC makineli tüfek fişeği ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
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