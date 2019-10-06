Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda roketatar, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde RPG-7 roketatar,

2 antitank roketatar mühimmatı,

2 roketatar sevk fişeği,

2 küçük tüp,

2 pil bloku ve çok sayıda pil, muhtelif uzunlukta elektrik kablosu,

3 bant,

serum,

örgütsel kıyafet ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

