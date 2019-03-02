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Hakkari'de terörle mücadelenin 'özel kahramanları'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 12:07 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de görev yapan özel harekat polisleri, olumsuz hava koşulları ve zorlu doğa şartlarına karşın, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de görev yapan özel harekat polisleri, olumsuz hava koşulları ve zorlu doğa şartlarına karşın, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisleri, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, PKK'lı teröristlere karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Polisler, karla kaplı hakim tepelerde tam teçhizatla bölgenin huzur ve güveni için görev yapıyor. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Hakkari- Van ve Hakkari- Çukurca karayollarının ayrım noktasında bulunan 'Kale-4' güvenlik noktasında görevli özel harekat polisleri, eller tetikte, olası bir terör saldırısına karşın 24 saat nöbet tutuyor.

​Bölgedeki her türlü hareketliliği yakından takip eden polisler, Türk bayrağının dalgalandığı hakim tepede vatanı savunmanın gururunu yaşıyor. Özel harekat polisleri, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede, adeta kuş uçurtmuyor.

'Önce vatan' diyerek terörle mücadeleye devam edeceklerini belirten polisler, zor görevler için yetiştirildiklerini, her şeyin üstesinden gelebileceklerini söyledi. Polisler, iman ve vatan sevgisiyle soğuk hava ve zorlu arazi koşullarında teröristlere karşı mücadelelerini aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.

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