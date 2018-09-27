HABER

Hakkari'de 'Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz' semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 13:55 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de din görevlilerine yönelik 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' konulu seminer düzenlendi.

Hakkari'de 'Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz' semineri

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de din görevlilerine yönelik 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' konulu seminer düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği'nce Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' seminerine kentteki din görevlileri katıldı. Seminerde, slayt gösterimleri eşliğinde polis memuru Burak Üstüner, PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemlerini, dini istismar etme metotları hakkında detaylı bilgiler verilerek, neler yapılması gerektiğini anlattı.
Seminer sonunda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından din görevlilerine üzerinde 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' yazılı broşür, defter ve kalem hediye edildi.

FOTOĞRAFLI

Hakkari'de 'Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz' semineriHakkari'de 'Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz' semineri

PARTNERBu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!Bu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!
Küresel ısınmayı tek bir karede böyle anlattılarKüresel ısınmayı tek bir karede böyle anlattılar
Ege kıyılarında yarın 'Medicane' kasırgası bekleniyorEge kıyılarında yarın 'Medicane' kasırgası bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Tan Taşçı diş hekimi Pelin Elecik'i taciz etmiş

Tan Taşçı diş hekimi Pelin Elecik'i taciz etmiş

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır. (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır. (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü böyle kutlandı

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü böyle kutlandı

Bu karedeki farkı bulabildiniz mi?

Bu karedeki farkı bulabildiniz mi?

Kastamonu'da facia! Evler alev alev yanıyor

Kastamonu'da facia! Evler alev alev yanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.