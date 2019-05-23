HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iş birliğiyle kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "3. Ters Lale ve Uçkun Festivali" düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, kortej oluşturarak davul zurna eşliğinde Valilik önüne kadar yürüdü.

Vali İdris Akbıyık, burada gerçekleştirilen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Ters lalenin anavatanının Hakkari olduğunu belirten Akbıyık, "Ters lale hüznün, sevginin, aşkın, mütevaziliğin simgesidir. Bu ender çiçeği, endemik türü yaşatmak, geliştirmek, teşvik etmek amacıyla ters lale festivalini düzenliyoruz. Uçkun da Türkiye'nin bazı bölgelerinde olmasına rağmen en çok Hakkari'de yetişiyor. Bu akşam bol bol uçkun yiyeceğiz. Hüznü, aşkı, eğlenceyi hep beraber doya doya yaşayacağız." dedi.

Kentte güzel gelişmelerin olduğunu aktaran Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari'nin ramazan geceleri İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi Taksim'i gibi, Ankara'nın Kızılay Meydanı gibi şen, insanlar mutlu, huzur ve güven ortamı var. İnşallah bu huzur ve güven halkımızın desteğiyle devam edecek. Kentte her alanda etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bunlar kentimiz için oldukça önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."