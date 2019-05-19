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Hakkari'de tıkalı toplardamar ameliyatı ilk kez yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

HAKKARİ Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapılan operasyonla, sol bacağında toplardamar tıkanıklığı olan makine mühendisi Mesut Biral sağlığına kavuştu.

Hakkari'de tıkalı toplardamar ameliyatı ilk kez yapıldı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapılan operasyonla, sol bacağında toplardamar tıkanıklığı olan makine mühendisi Mesut Biral sağlığına kavuştu.
Bir zamanlar doktorların gelmek istemediği, gelenlerin ise kısa süre sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek istifa ettiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde bir ilke imza atıldı. 46 uzman ve 8 pratisyen doktorun görev yaptığı hastanede Kalp Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Erman Süreyya Kiriş ve Gökhan Güney, hayati risk taşıyan ve yürümekte güçlük çeken makine mühendisi Mesut Biral'ın sol bacağındaki damar içinde kabaran pıhtıyı erittikten sonra ameliyat yaptı. Sağlığına kavuşan Biral, doktorlara teşekkür etti.
Artık yürüyebildiğini belirten Mesut Biral, "Sol bacağımda şişkinlik oluşmuştu. Damar tıkanıklığı olduğunu öğrendim. Buradaki doktorların sayesinde başarılı bir operasyon geçirdim. Bu ameliyat Hakkari'de ilk kez yapılıyor. Daha önce yürüyemiyordum ve hiçbir şekilde yere basamıyordum. Ameliyat olduktan sonra damarlar açılmış durumda. Rahat gezebiliyorum. Yani yavaş yavaş günlük hayatına devam edeceğim" dedi.
İLK KEZ YAPILAN BİR AMELİYAT
Hakkari Devlet Hastanesi Kalp Cerrahisi Uzmanı Op. Dr Erman Süreyya Kiriş ise dünyada 4 yıldır yapılan bu ameliyatın kentte ilk kez yapıldığını belirterek, "Hastamızın toplardamarlarında bir tıkanıklık vardı. Bu da hastamız için hayati bir risk oluşturuyordu. Normalde bu hastalığa ilaç tedavisiyle uzun süre yapılması beklerken, son yıllarda gelişen teknoloji ile bir haftalık bir sürede yapılıyor. Hastamızın sol ayağındaki pıhtıyı eritip, damarlarını açtık. Zaten hastamız ameliyat sırasında da hissetti. Ameliyat sonrası ayağındaki şişkinlik bitti. Başarılı bir ameliyatla hastamız sağlığına kavuştu. Normalde büyükşehirlerde üçüncü basamak hastanelerde yapılan bu ameliyatı, ilk kez ikinci basamak olan hastanemizde gerçekleştiriyoruz. Bu da önemli bir şey" diye konuştu.
Op. Dr. Kiriş, bu tür bir ameliyatın Hakkari'de yapılması sınır komşuları İran ve Irak açısından da önemli olduğunu, bu ülkelerden hastaları da Hakkari'ye beklediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Hakkari'de tıkalı toplardamar ameliyatı ilk kez yapıldıHakkari'de tıkalı toplardamar ameliyatı ilk kez yapıldıHakkari'de tıkalı toplardamar ameliyatı ilk kez yapıldıHakkari'de tıkalı toplardamar ameliyatı ilk kez yapıldı

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