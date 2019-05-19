Hakkari'de tıkalı toplardamar ameliyatı ilk kez yapıldı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapılan operasyonla, sol bacağında toplardamar tıkanıklığı olan makine mühendisi Mesut Biral sağlığına kavuştu.

Bir zamanlar doktorların gelmek istemediği, gelenlerin ise kısa süre sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek istifa ettiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde bir ilke imza atıldı. 46 uzman ve 8 pratisyen doktorun görev yaptığı hastanede Kalp Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Erman Süreyya Kiriş ve Gökhan Güney, hayati risk taşıyan ve yürümekte güçlük çeken makine mühendisi Mesut Biral'ın sol bacağındaki damar içinde kabaran pıhtıyı erittikten sonra ameliyat yaptı. Sağlığına kavuşan Biral, doktorlara teşekkür etti.

Artık yürüyebildiğini belirten Mesut Biral, "Sol bacağımda şişkinlik oluşmuştu. Damar tıkanıklığı olduğunu öğrendim. Buradaki doktorların sayesinde başarılı bir operasyon geçirdim. Bu ameliyat Hakkari'de ilk kez yapılıyor. Daha önce yürüyemiyordum ve hiçbir şekilde yere basamıyordum. Ameliyat olduktan sonra damarlar açılmış durumda. Rahat gezebiliyorum. Yani yavaş yavaş günlük hayatına devam edeceğim" dedi.