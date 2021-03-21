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Hakkari’de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

21.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hakkari’de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Akçadam mezrasında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda toprağa gömülü vaziyette 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 16 adet 7,62 mm AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 23 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet boş 12 kilogramlık büyük tüp, 1 adet boş küçük piknik tüpü ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Hakkari’de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

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