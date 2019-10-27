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Hakkari'de trafik, kadın polislere emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 10:19 | Son Güncelleme

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü, şehir içi trafikte araç yoğunluğu artınca, 3 kadın polisi de sahada görevlendirdi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü, şehir içi trafikte araç yoğunluğu artınca, 3 kadın polisi de sahada görevlendirdi. Sürücüler, kadın trafik polislerini görmekten memnun olduklarını söyledi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 kadın trafik polisi, şehir içi trafikte çalışmak üzere beraberindeki erkek meslektaşları ile birlikte ekip olarak sahada göreve başladı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Emine Çam, Gökçe Kalemdar ve Meltem Erci, erkek meslektaşları gibi gece gündüz görev yapıyor. Kadın polisler yol uygulamalarında ve çeşitli eğitim faaliyetlerinde de yer alıyor.

SÜRÜCÜLER BİZİ GÖRÜNCE İLK ETAPTA ŞAŞIRDI

Polis memuru Emine Çam, yol uygulamaları sırasında sürücülerden olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Sürücüler bizleri görünce ilk etapta şaşırdı. Yaklaşık bir aydır Hakkari'de görev yapıyorum. Sahada çalışmak, içeride çalışmaktan daha zor. Ama yine de görevimiz neyse, onu yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar yol uygulamalarında ilk defa kadın trafik polisi gördükleri için şaşırıyor. Biz Hakkari'de ilk defa kadın olarak dışarıda uygulama yapıyoruz. Ama artık alışıyorlar. Hakkari'de sürücülere ceza yazmaktan çok, sürücülere ve yayalara eğitim veriyoruz" dedi.

KADINLAR DAHA GÜVEN VERİCİ

Sürücü Ferhat Aydın ise, kadın trafik polislerinin sahada görev yapmasından memnun olduklarını belirterek, "Hakkari'de ilk defa kadın trafik polislerini gördük. Trafiğimizin güvenli olması için hep görmek isteriz. Kadın memur görmek Hakkari'nin daha huzurlu, güvenli olduğunun göstergesidir. Trafik polislerinin kadın olması çok daha iyi. Çünkü kadınlar daha güven vericidir" diye konuştu.

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