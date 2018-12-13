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Hakkari'de üs bölgelerine yıldırım düştü: 6 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 15:14 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, iki gündür etkili olan gök gürültülü yağmur sırasında 3 ayrı üs bölgesine yıldırım düştü.

Hakkari'de üs bölgelerine yıldırım düştü: 6 asker yaralı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, iki gündür etkili olan gök gürültülü yağmur sırasında 3 ayrı üs bölgesine yıldırım düştü. Yaralanan 6 asker, hastanede tedaviye alındı.
Çukurca'da dünden beri etkili olan gök gürültülü yağmurla birlikte, farklı 3 üs bölgesine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterlerle bölgeden alınıp, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile birlikte hastaneye gelerek yaralı askerleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Akbıyık, bir süre sohbet ettiği askerlerin sağlık durumları hakkında da doktorlardan bilgi aldı.

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