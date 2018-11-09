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Hakkari’de Üs Bölgesinde Patlama: 25 Asker Yaralandı

09.11.2018 22:04 | Son Güncelleme

Hakkari’deki bir üs bölgesinin mühimmat deposunda kaza sonucu patlama meydana geldiği, olayda 25 askerin yaralandığı bildirildi

Hakkari’de Üs Bölgesinde Patlama: 25 Asker Yaralandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki bir üs bölgesinin mühimmat deposunda kaza sonucu patlama meydana geldiği, olayda 25 askerin yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi.

Olayla ilgili Hakkari Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “(Hakkari) İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır” ifadesi kullanıldı.

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