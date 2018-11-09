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Hakkari'de üs bölgesinde patlama: 25 asker yaralandı, kayıp 7 asker aranıyor

09.11.2018 21:43 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde ağır silahlarla yapılan arış sırasında 25 askerin yaralandığını, 7 askerin de kaybolduğunu duyurdu. Bakanlık, yaralanan askerlerin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınırlarındaki Süngü Tepe üs bölgesinde atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana geldiği ve kaza sonucunda 25 askerin yaralandığı, 7 askere ulaşma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı Milli Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Hakkari'de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır."

Hakkari Valiliği: Arızalı mühimmat infilak etti

Hakkari Valiliği de gün içerisinde yaptığı açıklamada, "09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır" bilgisini vermişti.

Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği de akşam saatlerinde olayla ilgili yayın yasağı kararı verdi.

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