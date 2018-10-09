Hakkari'de üs bölgesine saldırı: 1 şehit, 4 yaralı  -3

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'ın Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda 1 asker şehit oldu, 3'ü asker 4 kişi yaralandı. Yaralı iş makinesi operatörünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Saldırı, sabah saatlerinde Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs bölgesine yapıldı. Kuzey Irak'ın Zap bölgesinden PKK'lı teröristlerin 2 adet güdümlü füze ile yaptığı saldırıda, 1 asker şehit oldu, 3'ü asker 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, iş makinesi operatörü sivil işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.
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