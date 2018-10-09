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Hakkari'de üs bölgesine saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 22:17 | Son Güncelleme

ŞEHİTLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak'tan PKK'lı teröristler tarafından füze ile yapılan salıdırda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör (26) ile iş makinesi operatörü Ali Çam (17) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören  düzenlendi.  Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak’tan PKK’lı teröristler tarafından güdümlü füze ile yapılan sadırıda şehit olan Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör ile aynı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Osmaniye nüfusuna kayıtlı Ali Çam, için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda bugün akşam saatlerinde tören düzelendi.

Hakkari'de üs bölgesine saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (3)

ŞEHİTLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak'tan PKK'lı teröristler tarafından füze ile yapılan salıdırda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör (26) ile iş makinesi operatörü Ali Çam (17) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi.
Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak’tan PKK’lı teröristler tarafından güdümlü füze ile yapılan sadırıda şehit olan Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör ile aynı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Osmaniye nüfusuna kayıtlı Ali Çam, için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda bugün akşam saatlerinde tören düzelendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Şehit asker ve iş makinesi operatörünün Türk bayrağına sarılı cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardınan şehitlerin özgeçmişleri okundu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör ile iş makinesi operatörü Ali Çam’ın cenazeleri tekbirler getirilerek helikoptere konuldu. Cenazeler, Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na, oradan da toprağa verilmek üzere memlemetleri Kırıkkale ve Osmaniye’ye uğurlandı.

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Hakkari'de üs bölgesine saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (3)Hakkari'de üs bölgesine saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (3)Hakkari'de üs bölgesine saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (3)Hakkari'de üs bölgesine saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (3)

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