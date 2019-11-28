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Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti: 2 şehit, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 10:58 | Son Güncelleme

HAKKARİ ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hastanede tedavi gören yaralı askerleri ziyaret edip, doktorlardan bilgi aldı.  Olay, dün gece, Hakkari ile Çukurca ilçesi arasında bulunan, yol güvenliğinin sağlandığı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi.

Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hastanede tedavi gören yaralı askerleri ziyaret edip, doktorlardan bilgi aldı.
Olay, dün gece, Hakkari ile Çukurca ilçesi arasında bulunan, yol güvenliğinin sağlandığı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Hakkari ve çevresinde yağmur etkili olurken, üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınıp, önce Fatih Kışlası'na buradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tedaviye alınan yaralı askerleri ziyaret edip, başhekim ve doktorlardan sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Akbıyık, "İlkinde mevziye yıldırım düşüyor. Yıldırımın düşmesinden hemen sonra orada bulunan askerlere yardım etmek için giden diğer grup askerlere de yıldırım isabet ediyor" dedi.
BAKANLIK DA AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

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