HABER

Hakkari'de uyuşturucu, kaçak çay ve sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

HAKKARİ genelinde polisin yaptığı yol kontrollerinde, uyuşturucu hap, eroin, sahte kimlik, kaçak sigara ve çay ele geçirildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ genelinde polisin yaptığı yol kontrollerinde, uyuşturucu hap, eroin, sahte kimlik, kaçak sigara ve çay ele geçirildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imali, ticareti ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 27 Ağustos ile 03 Eylül tarihleri arasında il genelinde uygulamalarda bulundu. Uygulamalarda 8 ecstasy, 10 methadon, 0,63 gram eroin ve 4 kilo 208 gram esrar, bin 170 paket sigara, 274 kg çay ve sahte olduğu değerlendirilen 1 kimlik belgesi ele geçirilirken, bir şüpheli de tutuklandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Ankara'da otomobilden pompalı tüfekle rastgele açıldıAnkara'da otomobilden pompalı tüfekle rastgele açıldı
Otomobil ile çarpışan kamyonetteki un çuvalları yola savrulduOtomobil ile çarpışan kamyonetteki un çuvalları yola savruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.