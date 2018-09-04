Hakkari'de uyuşturucu, kaçak çay ve sigara ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ genelinde polisin yaptığı yol kontrollerinde, uyuşturucu hap, eroin, sahte kimlik, kaçak sigara ve çay ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imali, ticareti ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 27 Ağustos ile 03 Eylül tarihleri arasında il genelinde uygulamalarda bulundu. Uygulamalarda 8 ecstasy, 10 methadon, 0,63 gram eroin ve 4 kilo 208 gram esrar, bin 170 paket sigara, 274 kg çay ve sahte olduğu değerlendirilen 1 kimlik belgesi ele geçirilirken, bir şüpheli de tutuklandı.

