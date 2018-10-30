Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüsünün bırakıp kaçtığı kamyonette 51 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

''Bugün ilimiz Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Dilektaşı yol ayrımında durdurulmak istenen kamyonet sürücüsü dur ihtarına uymayarak kamyoneti bırakıp havanın karanlık olmasından faydalanarak kaçmıştır. Şahsın bıraktığı kamyonette yapılan aramada daralı ağırlığı 51 kilo 620 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

