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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 12:53 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde yabancı plakalı araçta 56 kilogram 340 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 56 kilogram 340 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, önceki gün, Yüksekova ilçesinden Van istikametine gitmekte olan yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada 56 kilogram 340 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edilerek, İran uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari uyuşturucu operasyonu Yüksekova

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