Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de polis kontrol noktasında bir araçta 320,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda dün Depin polis kontrol noktasında Van istikametinden gelen bir araçta yapılan aramada 320,5 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 6 bin 665 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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