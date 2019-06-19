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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 17:27 | Son Güncelleme

Valilik: - "Derecik ilçesinde 21 kilo 790 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirilmiştir"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, eroin olduğu değerlendirilen 21 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ''Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi'nde icra edilen operasyonda 21 kilo 790 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'' bilgisi paylaşıldı.

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Derecik eroin Hakkari uyuşturucu operasyonu

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