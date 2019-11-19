Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulamalarda 1 kilogram eroin ile 6 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kısal alanında ve ilçe merkezinde yapılan uygulamalarda toplamda 6 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 02 gram eroin ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. ''

