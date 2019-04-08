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Hakkari'de "Uyuşturucuya Hayır" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:48 | Son Güncelleme

Hakkari'de "Uyuşturucuya Hayır" konferansı

HAKKARİ (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Hakkari Temsilciliğince "Mahallene Okuluna Sahip Çık Uyuşturucuya Hayır" konferansı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, geçen yıl Trabzon'dan başlayarak bağımlılıkla ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşturma konferansları düzenlediklerini söyledi.

Bu programı Balkanlar'daki 5 ülkede de gerçekleştirdiklerini belirten Atalay, bağımlılığın bir nevi beyin hastalığı ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu vurguladı.

Türkiye'de kapalı mekanlarda sigara kullanımının yasaklanmasının iyi bir farkındalık oluşturduğuna işaret eden Atalay, uyuşturucu bağımlılığının uzun yıllardır söz konusu olduğunu ve bununla mücadele konusunda çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

İnsani Yardım Vakfı İl Temsilcisi Orhan Temel de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konferansa İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bağımlı Hakkari İHH Seminer uyuşturucu

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