Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 1 kilo 992 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 8-15 Ekim'de il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 1 kilo 992 gram metamfetamin, 1,40 gram kenevir tohumu ve 5,62 gram afyon sakızı ele geçirildi.
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