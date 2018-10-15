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Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 1 kilo 992 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 8-15 Ekim'de il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 1 kilo 992 gram metamfetamin, 1,40 gram kenevir tohumu ve 5,62 gram afyon sakızı ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari operasyon uyuşturucu

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