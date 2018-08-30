Hakkari'de yangın

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çıkan yangında iki evde hasar meydana geldi.

Berçelan Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki iki ev ile bahçelerine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında, Ali ve Mustafa Kutluk'un evlerinde hasar oluştu.

