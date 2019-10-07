HABER

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 22:13 | Son Güncelleme

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki araç kazasında yaralanan askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Derin dekolteli elbisesiyle dikkat çektiDerin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandıSınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Milli Savunma Bakanlığı şehit

En Çok Okunan Haberler

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

PKK/YPG terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi

ABD askerleri çekilince, PKK/YPG de o bölgeyi terk etti

İstanbullular bu saatlere dikkat! Uyarılar üst üste geliyor

İstanbullular bu saatlere dikkat! Uyarılar üst üste geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.