Hakkari'de yardıma muhtaç çocuklara giysi yardımı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vatandaşların ücretsiz faydalandığı valilik bünyesindeki giyim mağazalarında çocukları kendi elleriyle giydirdi.

Akbıyık, valilik binasında bulunan Kanka Polis Giyim Mağazası ve Cumhuriyet Caddesi'nde hizmet veren Sevgi Giyim Mağazası'nı ziyaret etti.

Buraya gelen yardıma muhtaç çocuklarla ilgilenen Akbıyık, çocukları kendi elleriyle giydirdi.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından açılan Kanka Polis ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait giyim mağazasında yardıma muhtaç vatandaşlara zaman zaman giyim desteğinde bulunduklarını söyledi.

Hayırsever vatandaşlar tarafından gönderilen giyim malzemelerinin kentte tespit edilen maddi imkanları yetersiz ailelere ücretsiz olarak verildiğini anlatan Akbıyık, destek veren firma yetkililerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Mağdurların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devletin imkanları ile sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimleri seferber etmeye çalıştıklarını dile getiren Akbıyık, "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimiz vatandaşın her türlü problemi ile ilgileniyor. Zaman zaman sportif, kültürel etkinlikler yaparak ev ziyaretleri gerçekleştiriyorlar. Bu mağaza da onlardan biri. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

