Hakkari'de yeni bir çekirge türü keşfedildi

Üniversite bünyesinde kurulan Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim üyeleri, yüksek rakımlı bölgelerde yürüttükleri araştırmalar sırasında yeni bir çekirge türü tespit etti.

"Bölgede biyoçeşitlilik anlamında daha fazla araştırma yapılması lazım. Bu amaçla Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Pakiş'in desteğiyle Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi kurduk. Amacımız kentteki biyoçeşitliliğe yönelik araştırmaları daha yoğun yürütmek. Bu çalışmalardan biri de çekirge faunasının tespitiydi. Hakkari'de yaklaşık 3 yıldır bu çalışmayı yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda, dünyada sadece Hakkari'de bulunan 'saga hakkarica' türünü bulduk ve bilim dünyasına tanıttık. Bu çalışmadan elde edilen veriler uluslararası bir dergide yayımlandı."

Taylan, Ordu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sevgili, Namık Kemal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Deniz Şirin ve Aksaray Üniversitesinden Doç. Dr. Abbas Mol ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde saga cinsine yönelik yaklaşık 10 yıldır yaptıkları arazi çalışmalarına Hakkari'yi de eklediklerini aktardı.

- "Ekosistem için oldukça önemli bir tür"

Alanında uzman akademisyenlerle kentteki potansiyeli ortaya çıkarmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Taylan, şunları kaydetti: