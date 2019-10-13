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Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 12:07 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Çukurca ilçesine bağlı Baski Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında, yıldırım düşmesi sonucu Piyade Onbaşı Onur Yavan (20), ağır yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit asker, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlanacak.

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