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Hakkari'de yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

Hakkari'de yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol kenarında kayalıkların arasına gizlenmiş patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Şemdinli-Derecik kara yolunda icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında Bağlar köyü Zorgeçit mezrası bölgesinde yol kenarındaki kayalıkların arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcı, ekiplerce imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari patlayıcı Şemdinli terör örgütü pkk

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