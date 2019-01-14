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Hakkari'de yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 09:18 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araçtaki 40 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 7 araçtaki 40 kişi kurtarıldı.

İlçede etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle Kadıköy köyünün yolu kapandı. Yolda gece araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 saatte iş makineleriyle yolu açarak 7 araçtaki 40 kişinin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

Aracıyla mahsur kalan Fatih Bayram, yaptığı açıklamada, rahatsızlanan hastasını hastaneye götürdüğünü, dönüş yolunda tipiye yakalandıklarını anlattı. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü belirten Bayram, yaklaşık 2 saat mahsur kaldıklarını, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtulduklarını ifade etti.

Selim Şahin de araçta 7 kişi olduklarını söyleyerek, kendilerini kurtarmaya gelen Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari mahsur kalan vatandaşlar Yüksekova

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