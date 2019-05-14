Hakkari’de yürek yakan tören

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci, törenle memleketine uğurlandı.

Dün Yüksekova’nın Dağlıca bölgesindeki Alandüz mevkiinde icra edilen ‘Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz’ operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma yaşandı. Çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin naaşı alana getirilirken eşi tarafından asker selamıyla karşılandı. Şehidin naaşının helikoptere taşınması sırasında eşi tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz’ün okuduğu duanın ardından şehidin naaşı helikopterle Yüksekova’ya, oradan da uçakla Ordu’ya uğurlandı.

Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala, Mustafa Duruk, İdris Koç ve Aziz Gölbaşı, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Hakkari Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.