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Hakkari'de "zehir tacirleri"ne geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

Hakkari'de terörle mücadelede büyük başarı elde eden güvenlik güçleri, uyuşturucu satıcılarına da göz açtırmıyor - Kent genelinde 2018'de zehir tacirlerine geçit vermeyen polis ve jandarma ekipleri, operasyonlarda yaklaşık 2,5 ton uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi, gözaltına alınan 249 şüpheliden 88'i tutuklandı - Vali İdris Akbıyık: - "Tüm güvenlik güçlerimiz canla başla tüm zorlu şartlara rağmen çalışmalar yapıyorlar, başarılı sonuçlar alıyorlar. Amacımız bir tane dahi terörist kalmasın ülkemizde, bir kişi dahi bu uyuşturucu rezaletiyle zehirlenmesin"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de terörle mücadelede etkin operasyonlarla başarılı bir mücadele yürüten emniyet ve jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik de amansız takip yürütüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güvenlik güçleri, 2018 yılında terör örgütü PKK ile mücadelede gösterdiği başarıyı uyuşturucu satıcılarına yönelik de sürdürdü.

Hakkari'de önemli operasyonlara imza atan güvenlik güçleri, geçen yıl 1 ton 188 kilogram eroin, 1 ton 3 kilogram esrar, 24 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan 223 kilogram soda ele geçirdi.

Narkotik olaylarında 249 şüpheli hakkında işlem yapıldı, bunlardan 88'i tutuklandı.

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda da kaçak olduğu belirlenen 80 ton 274 kilogram çay, 53 ton 85 litre akaryakıt, 10 ton 959 kilogram nargile tütünü, 542 bin 118 paket sigaranın yanı sıra 54 bin 828 tıbbi ilaç, 2 bin 909 cep telefonu, 20 bin makaron, 348 av tüfeği ve bunlara ait 219 bin 762 mühimmat, 2 bin 619 kurusıkı tabanca, 27 bin 102 tabanca mühimmatı, 58 bin 930 çeşitli giyim eşyası, 2 kilo 242 kilogram altın, 11 bin çeşitli ev eşyası, 36 bin 743 tarım ilacı, 92 büyükbaş ve 887 küçükbaş hayvan, 893 halı, 2 bin 20 kozmetik malzemesi ve 537 tıbbi gereç ele geçirildi.

- "Uyuşturucular güvenlik güçlerimizin iş birliğiyle ele geçirildi"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin terörle mücadelenin yanı sıra uyuşturucu satıcılarına yönelik de ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Uyuşturucu probleminin dünyada önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Akbıyık, şöyle konuştu:

"İlimizde de bu anlamda 2018 yılında yüklü miktarlarda uyuşturucu tüm güvenlik güçlerimizin iş birliğiyle ele geçirildi. Yaptığımız operasyonlarla yine hudut bölgelerindeki birliklerimizin aldığı tedbirlerle bir yıl içerisinde yaklaşık bin 200 kilograma yakın eroin yakalandı. Yine 1 ton esrar yakalandı. Toplamda uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemelerle beraber 2 bin 414 kilogram uyuşturucu yakalandı. Bu önemli bir rakam."

Kaçakçılıkla mücadelenin de etkin şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Akbıyık, "Tüm güvenlik güçlerimiz canla başla tüm zorlu şartlara rağmen çalışmalar yapıyorlar, başarılı sonuçlar alıyorlar. Bundaki amacımız bir tane dahi terörist kalmasın ülkemizde, bir kişi dahi bu uyuşturucu rezaletiyle zehirlenmesin." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Hakkari Jandarma Kaçakçılık operasyon uyuşturucu

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