HABER

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 16:07 | Son Güncelleme

Hakkari’den gelen aşiret liderleri ve kanaat önderleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 50 aileye eylemlerinin 30’uncu gününde destek ziyaretleri gelmeye devam ediyor.

Hakkari’den gelen aşiret liderleri ve kanaat önderleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 50 aileye eylemlerinin 30’uncu gününde destek ziyaretleri gelmeye devam ediyor. Ailelere destek vermek isteyen Hakkarili siyasetçiler, STK’lar aşiret liderleri ve kanaat önderleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek ailelerle bir araya geldi.

"Analar Diyarbakır’da destan yazıyor"
Ziyarete gelen Hakkarili aşiret liderleri ve kanaat önderleri adına basın açıklaması yapan Gıravi aşireti lideri Cüneyt Özbek, Diyarbakırlı analarının öncü olduğu haklı mücadelelerinde onların onurlu direnişlerinde yanlarında olduklarını haykırmak için toplandıklarını söyledi. Diyarbakırlı anaların ortak çığlığının eli kanlı terör örgütü PKK’nın kaçırdığı evlatlarına olan hasreti olduğunu kaydeden Özbek, "Analarımız bunun için direniyor, teröre başkaldırıyor ve Diyarbakır’da bir destan yazıyor. Bu destana ortak olma için tüm Türkiye ayaktayız. Teröre karşı tek ses, tek yüreğiz terörü lanetliyoruz. Hepimiz analığın kutsal bir makam olduğunu ve tüm makamların üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle Diyarbakırlı analarımızın sessiz çığlığını destekliyoruz. Analarımızın yanında terör örgütü PKK’nın karşısındayız. Diyarbakır’dan haykıran, evlatlarını arayan anaların acılarına duyarsız kalmayıp Hakkarililer olarak analarımızın yanına onlara destek olmaya geldik. Yeter artık bu analarımızın yürekleri yanmasın. Şunu unutmasınlar, Diyarbakır demek Anadolu demektir. Tüm Türkiye olarak teröre lanet, analara destek diyoruz. Kim olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun. Herkesin taşın altına elini koyması gerekmektedir. Hiç kimse bu konuya siyasal bakmamalıdır" dedi.
Aileleri dinleyen ziyaretçiler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Hakkari’deki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Beykoz Anadolu Kavağı’nda orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat

200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

15 yılda 81 ameliyat olan Firdevs yoğun bakımdan çıktı

15 yıl 81 ameliyat... Firdevs'ten güzel haber geldi

Son dakika! Terör örgütü PKK'ya Avaşin'de ağır darbe

Terör örgütü PKK'ya Avaşin'de ağır darbe

İstanbul'da panik anları! Bir binada çökme riski

Beyoğlu'nda panik anları! Çökme riski

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.