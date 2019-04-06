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Hakkari'deki askerlerden Antalyalı öğrencilere mektup cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'daki özel bir okul öğrencilerinin Hakkari'de vatani görevini yapan Mehmetçik'e yazdığı moral mektuplarına yanıt geldi.

Hakkari'deki askerlerden Antalyalı öğrencilere mektup cevabı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'daki özel bir okul öğrencilerinin Hakkari'de vatani görevini yapan Mehmetçik'e yazdığı moral mektuplarına yanıt geldi. Sınırda vatani görevini yapan askerler, minnet duygularını ileten öğrencilere duygu dolu sözlerle teşekkür ederek, mutluluklarını dile getirdi.
Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde eğitim veren Akdeniz Hedef Okulları Anadolu Lisesi öğrencileri, örnek bir davranış sergileyerek vatan görevini yerine getiren asker ağabeylerine destek vermek amacıyla moral mektupları yazdı. Duygularını yazıya dökerek Mehmetçik'e moral veren öğrenciler, vatani görevin kutsallığını dile getirdi. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyü Bayraktepe Jandarma Karakolu'nda vatan bekçiliği yapan erlere ulaşan mektuplara yanıt gecikmedi. Mehmetçik, kendilerine gelen her mektuba ayrı ayrı yanıt verdi. Askerler, öğrencilere teşekkür ederken, böylesine anlamlı bir davranış sergilemelerinin önemini vurguladı.
'ATATÜRK İÇİN DİMDİK AYAKTAYIZ'
Bir mektupta, "Vatan uğruna kendimizi seve seve feda edeceğimize yemin ettik kuşkunuz olmasın. Ancak biliyoruz ki biz yalnız değiliz. Siz vatansever gençler var. Bu şanlı bayrağın altında yaşamanın şerefini hepimiz taşıyoruz. Bu ülkenin geleceği ve aydınlığı sizlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk'e verdiğimiz sözler aklımızdan çıkmaz. Onun uğruna dimdik ayaktayız" ifadelerine yer verdi.
Öğrenciler, Bayraktepe erlerinin gönderdiği mektupları almanın mutluluğunu yaşadı.

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Hakkari'deki askerlerden Antalyalı öğrencilere mektup cevabıHakkari'deki askerlerden Antalyalı öğrencilere mektup cevabıHakkari'deki askerlerden Antalyalı öğrencilere mektup cevabıHakkari'deki askerlerden Antalyalı öğrencilere mektup cevabı

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