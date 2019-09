Hakkari'deki Berçelan Yaylası'nda moda çekimi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - İSTANBUL'da yaşayan moda tasarımcısı Hicran Önal, kendisine ait markanın sonbahar- kış koleksiyonunun çekimlerini, Hakkari'nin 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası’nda yaptı. Önal, "Eskiden adı terörle anılan bu bölgenin ne kadar güzel olduğunu, her bir taşının, çiçeğinin kokusunun ve renginin ne kadar güzel olduğunu göstermek istedim" dedi.

İstanbul'da doğup büyüyen moda tasarımcısı Hicran Önal, kendisine ait markanın sonbahar- kış koleksiyonunun çekimlerini, memleketi Hakkâri’de yaptı.12 kişilik çekim ekibiyle birlikte, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'dan gelen iki model, 3 bin 800 rakımlı yaylaya çıkarak, çekimler yaptı.

Önal, markanın çekimlerini memleketi Hakkari'de yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sonbahar- kış koleksiyonumun çekimlerini Hakkari'de yapmamın nedeni, öncelikle kendi memleketim, kendi toprağım olması. İstanbul'da doğup büyüdüm. Ama Hakkâriliyim. Ülkemin her bir karışı, her bir toprağı birbirinden güzel. Ama burası pek bilinmiyor. Eskiden adı terörle anılan bu bölgenin ne kadar güzel olduğunu, her bir taşının, çiçeğinin kokusunun ve renginin ne kadar güzel olduğunu göstermek istedim. Doğasının ve havasının ne kadar mükemmel olduğunu bizi takip eden insanların bilmesini istedim. O yüzden burada çekimlerimi yapmayı tercih ettim. Biz 12 kişilik bir ekiple geldik. Berçelan Yaylası'nda ilk çekimlerimizi yaptık. Gerçekten mükemmel bir doğası var. Keşke herkes görebilse. Havası, suyu inanılmaz. Bir yanda kar var, diğer yanda çiçekler var. Cennet gibi bir yer" diye konuştu.

Çekimlerde Çek Cumhuriyeti ve Almanya'dan getirilen iki model görev aldı.