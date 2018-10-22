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Hakkari'deki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 20:08 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla, aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 7'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal ve diğer 6 sanık bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti duruşmaya 24 Ekim Çarşamba günü devam edilmek üzere ara verdi.

FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla, aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 32 sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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