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Hakkari'deki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla yargılanan aralarında eski Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin'in de bulunduğu biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya biri tutuklu 3 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tutuksuz sanık eski Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin ile avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların savunma ve taleplerini dinleyen mahkeme, duruşmayı 30 Kasım Cuma gününe erteledi.

Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi dava FETÖ Hakkari Terör örgütü

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