Hakkari'deki darbe girişimine ilişkin dava

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya biri tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, diğer tutuksuz sanık katılmadı.
Sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, E.D'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Ekim'e erteledi.
Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.
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