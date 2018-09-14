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Hakkari'deki darbe girişimine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 17:00 | Son Güncelleme

Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla yargılanan aralarında eski Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin'in de bulunduğu biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya biri tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, diğer tutuksuz sanık katılmadı.

Sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, E.D'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Ekim'e erteledi.

Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ darbe girişimi davası Hakkari

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