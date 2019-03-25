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Hakkari'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

Aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar, aileleri ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savcının esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığı duruşmada mahkeme heyeti, avukat ve sanıkların taleplerini dinledi.

Esasa ilişkin savunma yapan tutuksuz sanıklar beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, duruşmayı yarına erteledi.

FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 32 sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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