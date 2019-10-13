Hakkari'deki havalimanından 9 ayda 134 bin kişi uçtu

Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, eylülde iç hat yolcu sayısı 19 bin 850, uçak seferi sayısı 122 oldu.

Bölge ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayan, yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli havalimanında uçak seferlerinin artırılması için de girişimler sürüyor.

HAKKARİ (AA) - ULAŞ GÜVEN - Terör örgütü PKK'nın saldırılarına rağmen yapımı tamamlanarak halkın hizmetine sunulan Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan bu yılın 9 ayında 134 bin 53 kişi yolculuk yaptı.

Kaymakam Osman Doğramacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın Hakkari'nin dışarıya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Doğramacı, "Daha önce Van Havalimanı, Hakkari'nin çıkış kapısıydı, şimdi Selahaddin Eyyubi Havalimanı Hakkari'nin kendi çıkış kapısı oldu. Bu sadece Yüksekova için değil dışarıdakiler için de ulaşımda ciddi avantaj sağlamaktadır." dedi.

Havalimanının ilçe ekonomisine de katkı sağladığını anlatan Doğramacı, "Önümüzdeki süreçte organize sanayinin tamamlanmasıyla ve turizm altyapısına yapılacak desteklerle, Yüksekova'nın sanayileşme yoluna girmiş bir ilçe ve bölgenin incisi olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

- "Yapılacak bütün projelerin de temel taşıdır"

İran'ın Urmiye kentinin ilçeye yakın olduğuna işaret eden Doğramacı, bunun kent için ciddi ekonomik potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Yüksekova'yı turizm merkezi haline getirmek istediklerini dile getiren Doğramacı, şunları kaydetti:

"İlçenin kış turizmi altyapısı ve kış turizmi noktasındaki avantajları Türkiye'deki belki birçok yerde bulunmamakta. İlçemize yağan bu karın hem şehrin hem de Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bir kayak pistinin, birkaç otelin burada açılmasıyla, bugüne kadar yaşanmış bütün sıkıntıların unutulacağına ve yeni bir yola girileceğine inanıyorum."