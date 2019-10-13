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Hakkari'deki havalimanından 9 ayda 134 bin kişi uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırılarına rağmen yapımı 4 yıl önce tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulan Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan bu senenin 9 ayında 134 bin 53 yolcu seyahat etti - Kaymakam Osman Doğramacı: - "Daha önce Van Havalimanı, Hakkari'nin çıkış kapısıydı, şimdi Selahaddin Eyyubi Havalimanı Hakkari'nin kendi çıkış kapısı oldu"

HAKKARİ (AA) - ULAŞ GÜVEN - Terör örgütü PKK'nın saldırılarına rağmen yapımı tamamlanarak halkın hizmetine sunulan Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan bu yılın 9 ayında 134 bin 53 kişi yolculuk yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Mayıs 2015'te açılışı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 ay sonra terör saldırıları nedeniyle tedbiren bir süre uçuşlara kapatılan havalimanı, huzur ortamının sağlanmasıyla Eylül 2016'da yeniden hizmete girdi.

Bölgenin en önemli yatırımlarından gösterilen havalimanına, huzur ortamının tesis edilmesiyle yerli yolcuların yanı sıra İran ve Iraklı turistler ilgi göstermeye başladı.

Bölge ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayan, yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli havalimanında uçak seferlerinin artırılması için de girişimler sürüyor.

Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, eylülde iç hat yolcu sayısı 19 bin 850, uçak seferi sayısı 122 oldu.

Yılın 9 ayında 952 uçak seferi düzenlenen havalimanından 134 bin 53 yolcu hizmet aldı.

- "Yüksekova'nın bölgenin incisi olacağına inanıyorum"

Kaymakam Osman Doğramacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın Hakkari'nin dışarıya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Doğramacı, "Daha önce Van Havalimanı, Hakkari'nin çıkış kapısıydı, şimdi Selahaddin Eyyubi Havalimanı Hakkari'nin kendi çıkış kapısı oldu. Bu sadece Yüksekova için değil dışarıdakiler için de ulaşımda ciddi avantaj sağlamaktadır." dedi.

Havalimanının ilçe ekonomisine de katkı sağladığını anlatan Doğramacı, "Önümüzdeki süreçte organize sanayinin tamamlanmasıyla ve turizm altyapısına yapılacak desteklerle, Yüksekova'nın sanayileşme yoluna girmiş bir ilçe ve bölgenin incisi olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

- "Yapılacak bütün projelerin de temel taşıdır"

İran'ın Urmiye kentinin ilçeye yakın olduğuna işaret eden Doğramacı, bunun kent için ciddi ekonomik potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Yüksekova'yı turizm merkezi haline getirmek istediklerini dile getiren Doğramacı, şunları kaydetti:

"İlçenin kış turizmi altyapısı ve kış turizmi noktasındaki avantajları Türkiye'deki belki birçok yerde bulunmamakta. İlçemize yağan bu karın hem şehrin hem de Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bir kayak pistinin, birkaç otelin burada açılmasıyla, bugüne kadar yaşanmış bütün sıkıntıların unutulacağına ve yeni bir yola girileceğine inanıyorum."

Havalimanının kapasitesine dikkati çeken Doğramacı, "Ancak biz yüzde 20'sini kullanıyoruz. Yüksekova adına Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın varlığı büyük bir avantaj ve ileriki zamanlarda yapılacak bütün projelerin de temel taşıdır." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Abdulaziz Demir, havalimanının kendileri için büyük bir nimet olduğunu belirterek, "Havalimanı bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Çok memnun kaldık. Mesafelerimiz kısaldı. Artık akrabalarımızı, sevdiklerimizi daha rahat ziyaret edebiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

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Hakkari Selahaddin Eyyubi Havalimanı seyahat yolcu Yüksekova

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