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Hakkari'deki kar festivaline 3 bin kişi katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kar festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari'deki kar festivaline 3 bin kişi katıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kar festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yakaşık 3 bin kişinin katıldığı festivalde konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, geçmişte şiddet ve terörle gündeme gelen Hakkari'nin artık sanat, spor ve festivallerle gündeme geleceğini söyledi.
Hakkari Valiliği koordinesinde bu yıl 3'üncü düzenlenen Hakkari Üniversitesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da destek verilen 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki kar festivali, reknli görüntülere sahne oldu. Kar yağışı altında yapılan festivale, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Yüksekova 3. Tugay Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suva Dilberoğlu, kurum amirleri ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
Özel Harekat polislerinin de aralarında bulunduğu Türk bayraklı meşaleli kayak ve snowboard gösterisi ile başlayan kar festivalde trekking, kayak gösterisi, kar raftingi, kar simidi, kar güreşi, ve zirve tırmanışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.
'KAYAK MERKEZİNDE 50 YATAKLI OTEL YAPILACAK'
Vali Akbıyık, Hakkari'nin artık şiddet ve terörle değil, sanat, spor ve festivallerle gündeme geleceğini belirterek, "Hakkari'de genci, çocuğu, yaşlısı ve sporcusu herkes burada. Hakkari güzelliklerin, sanatın, sporun, festivalin, yatırımların ve hizmetin memleketi olacak. Artık eski günlerde gördüğümüz şiddet ve terörü çok şükür Hakkari'de görmüyoruz. Hakkari halkı her kesimi ile devletiyle ve milletiyle beraberdir. Bu birlik ve beraberlik hizmetler ve yatırımlarla devam edecek. Allah'ın izni ile kayak merkezine 50 yataklı otel yapacağız. Bunun müjdesini de burada vermiş olayım" dedi.
'VALİ VE KOMUTAN HALAY ÇEKTİ'
Festivalde,Türkücü Aydın Aydın ve yerel sanatçılar konser verdi. Vali Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Yüksekova 3.Tugay Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve polis memurları, vatandaşlarla kol kola girerek Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

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Hakkari'deki kar festivaline 3 bin kişi katıldıHakkari'deki kar festivaline 3 bin kişi katıldıHakkari'deki kar festivaline 3 bin kişi katıldıHakkari'deki kar festivaline 3 bin kişi katıldı

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